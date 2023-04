Addio all'inventore della schiscetta: morto il cavaliere brianzolo Caimi

Novantasette anni, una lunga e brillante carriera che ha dato lustro alla Brianza e una collezione di premi raccolti un po' in tutto il mondo tra cui anche tre Compassi d’Oro, tre German Design Awards e il DesignEuropa Awards, assegnato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. E' morto nella giornata di lunedì 17 aprile Renato Caimi, imprenditore brianzolo noto per essere l'inventore della "schiscetta" e fondatore della Caimi Brevetti Spa.

"Profondo cordoglio per la scomparsa del Cav. Renato Caimi, un’istituzione per Nova milanese, un grande imprenditore, ma soprattutto un cittadino modello. Una personalità che ha dato lustro alla città, fondatore dell’azienda Caimi Brevetti S.P.A., il cav Caimi era profondamente legato e radicato nel territorio novese che tanto amava e da cui non ha mai voluto trasferire la propria azienda in continua crescita" hanno ricordato con un intervento pubblico dal comune di Nova Milanese.

Qualche mese fa Caimi, già cavaliere, aveva ricevuto la massima benemerenza provinciale: il premio Beato Talamoni. "Conosciuto come ideatore della “schiscetta”, presente con i suoi prodotti nei musei di design internazionali, nella sua vita il Cav Caimi ha ricevuto decine di riconoscimenti e premi in tutto il mondo, tra i quali tre Compassi d’Oro (due dei quali proprio nel 2022), tre German Design Awards e il DesignEuropa Awards, assegnato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, a conferma della sua vocazione alla ricerca e alla tutela dell’invenzione, il vero capitale di Caimi" continuano dal comune di Nova Milanese.

"Una vita intensa dedicata al lavoro, alla famiglia ma anche alla sua comunità, impegnato in prima persona nel mondo dell’associazionismo: il Cav Caimi fu il primo Presidente dell’allora sottocomitato della Croce Rossa a Nova Milanese. L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la città, esprime la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore". I funerali sono in programma nella gironata di mercoledì 19 aprile presso la chiesa parrocchiale Sant'Antonino Martire.

Le invenzioni

"Renato Caimi, scomparso il 17 aprile, aveva fondato nel 1949 la Caimi Brevetti, azienda per la quale fino agli anni Ottanta aveva anche progettato numerosi prodotti seguendo l'evoluzione della società, dell'economia e del pubblico" spiegano dall ADI - Associazione per il Disegno Insìdustriale ricordando l'imprenditore. "Dalla caffettiera con la chiusura a scatto al portaombrelli della fine degli anni Quaranta, alla tradizionale schiscetta (il contenitore metallico per il pranzo operaio preparato in casa), alle pentole e ai portacenere degli anni Sessanta e Settanta, fino agli accessori per ufficio degli anni Settanta, la sua attività di imprenditore e di progettista ha segnato la produzione degli oggetti di design in metallo per la casa e per l'ufficio".



"Un'impronta di apertura al nuovo che la sua impresa ha mantenuto come identità specifica, sviluppandola fino alla recente fondazione di laboratori d'avanguardia per la sperimentazione acustica, da cui sono nati prodotti che hanno permesso all'azienda di occupare una posizione d'avanguardia nel settore dei materiali e delle tecnologie fonoassorbenti per il mercato degli accessori e dei complementi d’arredo per la casa e la comunità".