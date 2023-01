Ceriano Laghetto saluta il suo 'Ciato'

Ceriano Laghetto si appresta a salutare per l'ultima volta il suo amato maestro 'Ciato'. Domani, lunedì 9 gennaio, alle 15 nella chiesa del piccolo comune brianzolo verranno celebrati i funerali di Arnaldo Piuri (per tutti Ciato), 90 anni, musicista ed ex assessore che è morto il giorno dell'Epifania.

Ciato - compositore de I Legnanesi, musicista e artista a tutto tondo - era nato nella vicina Solaro ma ancora bambino si era trasferito a Ceriano Laghetto. Militante della Lega fin dalla prima ora i suoi interventi musicali hanno tenuto compagnia agli ascoltatori di Radio Padania. "

Tutta la sezione di Ceriano Laghetto e tutta la Lega Lombarda piangono la scomparsa del nostro amatissimo compositore e musicista Maestro Arnaldo Piuri, Ciato - si legge sulla pagnia Facebook del vicesindaco Dante Cattaneo -. Un momento davvero sentito, di dolore, di sgomento e di vicinanza alla famiglia per la grande, importante e speciale perdita, perdiamo un caro amico, un grande uomo, un grandissimo e speciale maestro e artista, un uomo per bene di valori di gran valore, il nostro amico e Maestro Ciato, se ne va un grande uomo, uno vero e straordinario storico Militante Leghista e fondatore della sezione locale Cerianese, se ne va uno di Noi, un grande amico, un fantastico, forte e grandissimo leghista, un impeccabile e ineguagliabile Uomo, un libero pensatore che era e faceva la differenza, era il Valore Aggiunto, ma è e resterà sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi più belli e preziosi, un bellissimo esempio, un grande per valore e personalità. Buon viaggio Maestro Ciato".