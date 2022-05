È morto l'ultimo partigiano monzese

È morto Egeo Mantovani, l'ultimo partigiano monzese. L'annuncio direttamente dall'Anpi di Monza. "Questa mattina, mercoledì 11 maggio, ci ha lasciato improvvisamente il nostro carissimo Egeo Mantovani, per molti anni colonna portante della nostra sezione Gianni Citterio e dell'Anpi provinciale di Monza e Brianza, di cui era presidente onorario. Siamo vicini con tanto rimpianto alle figlie e alla nipote".

Un volto storico della città: classe 1921, l'anno scorso aveva spento la 100esima candelina. Una vita dedicata alla difesa dei diritti dei più deboli. Era nato in provincia di Modena e fin da bambino aveva conosciuto la fatica del lavoro. Poi, poco più che ragazzo, anche la tragedia della guerra. Aveva combattuto in Africa e dopo l'armistizio aveva iniziato la sua lotta di Resistenza come partigiano sull'Appennino tosco emiliano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale si era trasferito in Lombardia e aveva lavorato alla Magneti Marelli. E proprio in fabbrica ha proseguito la sua lotta, anche nelle vesti di sindacalista, per la difesa dei diritti dei lavoratori.

"Mantovani, che è stato fra i protagonisti della liberazione della sua città, ha ricevuto dal comune di Carpi un riconoscimento ufficiale del contributo dato alla Resistenza - si legge su un articolo pubblicato sul sito dell'Anpi di Monza -. Entrato nel 1946 alla Magneti Marelli, dal 1954 al 1970 è stato membro della commissione interna. rendendosi protagonista di numerose conquiste sindacali. In quegli stessi anni ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di presidente della Cooperativa "Carlo Cattaneo" di Monza, membro del direttivo provinciale della Fiom, segretario del Coordinamento nazionale della Magneti-Marelli. Da diversi anni è l'anima e il punto di riferimento dell'ANPI di Monza e della Brianza. Nel 2008 è stato eletto Presidente onorario della nuova ANPI provinciale di Monza-Brianza. Instancabile nella sua quotidiana attività di coordinatore e divulgatore dei principi dell'antifascismo, Egeo Mantovani dice sempre: "C'è molto da lavorare: dobbiamo tirarci su le maniche".

La cerimonia funebre si svolgerà sabato 14 maggio a Monza alle 10 nel piazzale del cimitero di San Fruttuoso.