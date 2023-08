Addio a Giovanni Materia, storico direttore sanitario dell'ospedale di Desio

Lutto nel mondo sanitario brianzolo: è morto il dottor Giovanni Materia. L’annuncio sulla pagina Facebook del sindaco di Desio Simone Gargiulo. “Con tristezza apprendo della scomparsa del dottor Giovanni Materia, a lungo direttore sanitario del presidio ospedaliero di Desio – scrive il primo cittadino sui social -. Ho avuto modo di conoscerlo da volontario prima e da presidente poi della Croce Rossa di Desio e lui, oltre a ricoprire con serietà il proprio ruolo, è sempre stato vicino alla nostra associazione ed ai volontari tutti, partecipando con grande cordialità anche ai nostri momenti conviviali. Una brava persona, condoglianze alla famiglia. Riposa in pace”.

Giovanni Materia, 71 anni, siciliano di nascita ma brianzolo d’adozione, dopo la laurea in Medicina conseguita a Messina nel 1977 ha subito iniziato a praticare la professione per poi arrivare alla fine degli anni Novanta in Brianza dove è stato per sei anni direttore sanitario degli ospedali di Desio e di Seregno. Poi fino al 2011 quello dell’azienda ospedaliera di Desio e di Vimercate. E proprio in Brianza ha terminato la sua carriera quando nel 2019 ha concluso il percorso professionale come direttore sanitario degli ospedali di Giussano e di Carate. Tante le dimostrazioni di affetto per il noto dirigente sanitario: “Sempre sorridente e disponibile con tutti”, scrive un dipendente dell’ospedale di Desio; “Un caro amico, un professionista e un uomo di grande intelligenza e cuore” lo ricorda un altro amico.