Tragico incidente in auto, Leo muore a 24 anni

"Partecipiamo commossi al dolore della famiglia di Leonardo, e in particolare del padre Remo Gerenzani, che risiede a Trezzo". Così la società Tritium Calcio 1908 ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del 24enne che all'alba di domenica ha perso la vita in un incidente stradale tra Osio Sotto e Brembate (Bg). "Leonardo era stato anche un atleta della Tritium Calcio - ha continuato la società sportiva trezzese - inserito nella formazione dei Giovanissimi nelle stagioni 2010/11 e 2011/12".

Il dramma si era consumato nelle prime ore del mattino sulla Strada provinciale 184 tra Osio Sotto e Brembate, nella Bergamasca: qui, poco prima delle 6.30, il 24enne aveva perso il controllo della sua Alfa Romeo Giulietta finendo per schiantarsi contro un palo. A nulla erano valsi i disperati tentativi dei sanitari, sul posto con l'automedica oltre a un'ambulanza della Croce Rossa. I rilievi erano stati affidati ai carabinieri: l'ipotesi più accreditata è quella di un colpo di sonno.

Residente a Bottanuco, in provincia di Bergamo, Leonardo lascia la mamma Barbara e il papà Remo, residente a Trezzo, le sorelle Lucrezie a Aurora, gli zii e i cugini. Grande appassionato di calcio, sfegatato tifoso del Milan, il giovane, che lavorava come magazziniere, aveva solcato i campi della provincia indossando le casacche del Tritium e del Bottanuco. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, dopo la tragica notizia.