Grave incidente sul lavoro: un morto

Un uomo di 52 anni è morto martedì mattina in un incidente sul lavoro a Bollate (Milano). L'infortunio, stando alle primissime informazioni, è accaduto poco prima delle 8, all'interno degli stabilimenti della Riam, in via San Nicola 45.

L'incidente è avvenuto dove si trova un macchinario che fa da comparatore, come riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano: non è chiara ancora la dinamica esatta nelle ragioni. La Riam è un'azienda che si occupa della bonifica, della demolizione e del recupero dei veicoli fuori uso, nonché di altri materiali a matrice metallica ancora valorizzabili.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato due squadre con ambulanza e automedica ma purtroppo per l'operaio non c'era nulla da fare. La vittima, di origine egiziana, è morta sul colpo. Oltre al personale sanitario e ai pompieri, in via San Nicola sono intervenuti gli agenti dalla polizia locale e il personale Ats.