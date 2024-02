Ha un malore in azienda: muore un uomo di 54 anni

Purtroppo è morto in pronto soccorso, malgrado l'intervento tempestivo dei soccorritori. Non ce l'ha fatta l'uomo di 54 anni che oggi, mercoledì 14 febbraio, si è sentito male mentre si trovava in ditta.

La tragedia è avventua ad Arcore: Poco prima delle 12.30 l’uomo, che si trovava in un’azienda nella zona industriale di Cascina del Bruno, ha avuto un malore. Tempestiva la macchina dei soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate in codice rosso l’ambulanza e l’auto medica. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito molto gravi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate dove, purtroppo, è morto.