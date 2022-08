Addio a Mario, colonna dell'Auser monzese

Auser e politica monzese in lutto: è morto Mario Serenthà. Anima della sinistra da sempre si era distinto a Monza per il suo grande impegno a sostegno degli ultimi, dei migranti e delle persone in difficoltà.

Poi nel 2017 una nuova avventura: l'impegno concreto per la nascita di LabMonza e la gioia che quel giovane progetto politico alle elezioni del 26 giugno fosse arrivato in consiglio comunale.

"Era sempre disponibile a dare una mano per tutte le cause che ritenesse meritevoli - scrive Alessandro Gerosa sulla pagina Facebook di LabMonza -. Ricordiamo con orgoglio il suo impegno e il suo grande contributo nella raccolta firme per la presentazione di LabMonza nel 2017, quando era ancora solo un’idea nella testa di pochi. Mi sono commosso nel leggere che gli ultimi post da lui condivisi riguardassero l’elezione della squadra di LabMonza in giunta ed in consiglio comunale. Mario era un compagno ed un amico di esempio per chiunque creda nei valori della sinistra e della giustizia sociale: continueremo a portare avanti le sue battaglie nelle nostre battaglie, i suoi valori nelle nostre iniziative".