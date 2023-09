Barlassina, cede la copertura sul tetto: uomo precipita e muore

Una caduta da una decina di metri di altezza che non gli ha lasciato scampo. E' morto in ospedale dopo due giorni agonia l'uomo che la scorsa settimana era salito in cima alla palazzina dove abita, sulla copertura in plexiglass all'altezza del tetto, nel tratto che separa i due edifici che sorgono uno accanto all'altro, in via Volta, a Barlassina. Ma il piano non aveva retto il peso dell'uomo e aveva ceduto, facendolo precipitare di sotto.

Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 con un'ambulanza giunta in via Volta insieme ai carabinieri della stazione di Seveso. L'uomo, che abita nello stabile, è stato trasferito in condizioni gravissime in ospedale e qui è deceduto. Secondo quanto al momento emerso l'anziano sarebbe salito sulla copertura per effettuare alcuni lavori. Poi la caduta e il tragico infortunio mortale.