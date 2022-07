Malore improvviso mentre è al mare con la moglie, morto ex meccanico

Tragedia in Sardegna. Carlo Riva, turista brianzolo, residente ad Albiate, è morto stroncato da un malore improvviso in spiaggia. L'uomo, 78 anni, ex meccanico con una officina di famiglia ancora attiva nella cittadina brianzola, si trovava a Muravera con la moglie quando ha perso la vita dopo aver accusato un malore improvviso durante un bagno in acqua, sul litorale di Torre Salinas.

Nella località di villeggiatura sono accorsi i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza allertata da alcuni bagnanti che si sono accorti della situazione. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio quando l'anziano era in acqua per un bagno rinfrescante. In spiaggia sono intervenuti anche i carabinieri e il personale della polizia locale. Per il 78enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. La notizia della tragica scomparsa è stata accolta con sgomento anche in paese dove è previsto il rientro della salma per i funerali.