Dramma a Seregno: si toglie la vita con un colpo di pistola

Era un uomo molto conosciuto e stimato in Brianza. Una vita dedicata al lavoro, al prossimo e alla famiglia. Poi la pensione. Ma questa mattina la decisione di compiere quel gesto estremo.

C'è grande cordoglio e sofferenza nella cittadina brianzola per la morte dell'uomo di 79 anni che questa mattina, lunedì 6 giugno, con la sua pistola, regolarmente denunciata, ha deciso di togliersi la vita. La scoperta alle 10 quando la centrale operativa del 118 ha contattato la polizia locale di Seregno segnalando un presunto incidente domestico in una abitazione della città brianzola. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato l'uomo gravemente ferito alla testa a causa di un colpo di arma da fuoco. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche il comandante della polizia locale Maurizio Zorzetto e il vice commissario Massimo Vergani.

Il 79enne è stato subito trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza ma, purtroppo, dopo poco è spirato. Il pubblico ministero di turno ha deciso di lasciare la salma nell'immediata disponibilità della famiglia, non ricorrendo dubbi circa la dinamica ricostruita dalla polizia locale intervenuta ed escludendo ipotesi di reato che potessero imporre ulteriori indagini sul corpo.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.