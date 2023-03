Ciao Enzo, il calcio brianzolo saluta il suo giovane mister

Lo sport brianzolo è in lutto. È scomparso improvvisamente Vincenzo (per tutti Enzo) Carbone, 41 anni, residente a Cesano Maderno a lungo mister e responsabile di diverse società calcistiche del territorio.

La notizia è stata subito condivisa sui social. Sulla pagina dell’ACD Calcio Lentatese un messaggio di cordoglio alla moglie e alla famiglia. “La nostra società con immensa tristezza nel cuore, si unisce al dolore per la scomparsa del nostro ex direttore sportivo Vincenzo Carbone”. Tanti i ricordi e le dimostrazioni d’affetto che si sono susseguiti sotto al post: i suoi ragazzi, i genitori, gli amici, i tifosi. Tutti lo ricordano come un grande sportivo e appassionato di calcio. Anche sulla pagina del Molinello, dove Enzo Carbone era stato collaboratore e responsabile, è stato un susseguirsi di messaggi e di incredulità di fronte all’improvvisa scomparsa di quel mister tanto amato.

Attualmente Carbone era direttore all’ASD FC Cabiate. Increduli anche gli amici che in queste ore stanno scrivendo sulla pagina Facebook del brianzolo messaggi di cordoglio e di tristezza, ma anche di ringraziamento per l’importante lavoro sportivo e umano svolto in questi anni sui campi di calcio in mezzo ai bambini e ai ragazzi.