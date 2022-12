Stefano, il pasticcere brianzolo morto in montagna

Si chiama Stefano Ronchi il giovane di 26 anni che nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre, è morto durante un'escursione in montagna. Stefano viveva a Bovisio Masciago. Lavorava come pasticcere ed era molto conosciuto nella cittadina brianzola per il suo grande impegno in oratorio.

I familiari e gli amici del giovane sono distrutti dal dolore. A piangerlo anche la comunità pastorale Beato Luigi Monti e la Caritas locale dove Stefano faceva il volontario.

Domani, sabato 10 dicembre, alle 15 nella chiesa di San Pancrazio verranno celebrati i funerali. Il comune ha deliberato il lutto cittadino. "Una tragedia che ha colpito l’intera comunità - commenta il sindaco di Bovisio Masciago Giovanni Sartori - per la giovane età del ragazzo, impegnato nel volontariato in parrocchia, in oratorio, in Caritas, sempre al servizio dei giovani e delle persone bisognose. Un abbraccio alla famiglia e a tutte le persone a lui vicine.” In occasione dei funerali verranno disposte le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e la presenza del gonfalone del Comune durante le esequie. "Si auspica che in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre vengano sospese momentaneamente le attività che contrastino col sentimento di partecipazione al lutto cittadino - si legge nella nota ufficiale del comune -. Il sindaco confida nella massima partecipazione della cittadinanza a sostegno e supporto della famiglia colpita dal grave lutto".

La tragedia nella giornata dell'Immacolata che il giovane brianzolo aveva deciso di trascorrere in montagna. Il giovane è precipitato durante una escursione e ha perso la vita. Ancora poche le informazioni a disposizione sull'accaduto. L'allarme al 118 è scattato intorno alle ore 11.30. Sul posto si sono subito portati in codice rosso i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas, XIX Delegazione Lariana) e l'elicottero di Areu decollato da Como. Per il giovane escursionista - un 26enne residente nella provincia di Monza Brianza - non ci sarebbe stato però più nulla da fare. Fatale, per lui, una caduta in una zona impervia.