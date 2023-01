Un mosaico a bordo vasca per ricordare Diego

Il volto e il sorriso di Diego continuano a vivere nella 'sua' piscina. Nella giornata di domenica 8 gennaio si respirava grande commozione (e c'erano tanti occhi lucidi) quando al centro natatorio Pia Grande di Monza è stato svelato il mosaico dedicato a Diego Tisiot, il coach di pallanuoto del Nuoto Club Monza prematuramente scomparso a 51 anni per un infarto.

La cerimonia si è svolta nel corso del primo Memorial intitolato all’allenatore che ha visto la partecipazione di sei squadre Under 14 maschili, la stessa categoria che vedeva impegnato Tisiot a bordo vasca. L’opera, realizzata da una coppia di cugini del trainer biancorosso - mosaicisti professionisti - è stata montata sulla balaustra della passerella sospesa tra i due lati dell’impianto, con l’immagine del coach rivolta verso la vasca che ospita partite e allenamenti dei Granchi. “In questo modo - ha commentato Candida, la mamma di Diego - potrete sempre incontrare lo sguardo di mio figlio mentre continuerete a impegnarvi nello sport che lui ha profondamente amato, all’interno di quella che è stata la sua casa per vent’anni”.

Dopo aver giocato a pallanuoto anche in Serie A in Campania, dove è cresciuto, e con il Monza poi, Tisiot aveva deciso di indossare la tuta da allenatore. Dopo aver contribuito come tecnico alla promozione della squadra del Monza in Serie B, negli ultimi anni aveva scelto di far crescere gli atleti più giovani. “Come uomo di sport è stato anche un educatore per i ragazzi, un ulteriore segnale di come formazione e attività sportiva, insieme, siano fondamentali per la crescita valoriale dei giovani”, ha aggiunto l’assessore allo Sport Viviana Guidetti, intervenuta alla cerimonia.

Prima della cerimonia, l’ultimo omaggio sportivo a Diego: una partita del cuore che ha visto sfidarsi una quarantina di pallanuotisti tra vecchi compagni di squadra e giovani allenati dal coach monzese, inclusi i ragazzi che avevano iniziato la carriera sotto la sua guida e che la scorsa estate hanno conquistato la medaglia di bronzo alle finali nazionali Under 18. Per la cronaca, il torneo è stato vinto dai giovanissimi del Team 1 del Nuoto Club Monza che in finale ha battuto Sporting Lodi 13-9. Quinto posto per il Team 2 dei granchietti di casa a spese del Vigevano. Terzo gradino del podio per SG Arese, vittorioso nella finalina con Onda Blu Treviglio.