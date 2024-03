Ragazzino guida la minicar senza patente: multa da 6mila euro alla madre

Una minicar con a bordo un 17enne senza patente. E' successo a Brugherio dove al minorenne è stata contestata una sanzione per diverse violazioni di 5.700 euro.

Il controllo è scattato martedì pomeriggio, intorno alle 17.20 quando una pattuglia ha fermato una microcar il cui conducente di 17 anni, residente ad Arcore, risultava non aver mai conseguito la patente di guida. La madre, proprietaria del veicolo, è stata multata per incauto affidamento, in quanto consentiva al figlio, minore di anni 18, di guidare senza aver mai conseguito alcuna patente di guida. La sanzione ammonta a 5.700 euro.