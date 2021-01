Arcore, controlli e carabinieri nella pizzeria aperta per protesta: scattano le multe

L'apertura per protestare contro la chiusura imposta dalle misure restrittive anti-covid e i controlli dei carabinieri. Cena e conto "salato" per titolare e clienti venerdì sera ad Arcore dove alcuni avventori hanno scelto di cenare al tavolo della pizzeria Roxy che sfidando i divieti ha scelto di restare aperta anche per il servizio al tavolo nell'ambito dell'iniziativa di protesta di carattera nazionale "IoApro".

E così in via San Martino sono intervenuti i militari della compagnia di Monza con alcune pattuglie: i carabinieri hanno trovato alcuni clienti seduti al tavolo all'interno del locale e il personale in servizio. Sono state effettuate le operazioni di identificazione dei presenti per cui è in arrivo una sanzione.

VIDEO - I controlli ad Arcore (

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video da Facebook/S. Patrizia