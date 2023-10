Era in sella a una moto senza casco. E per questa violazione al codice della strada ha attirato l'attenzione degli agenti della polizia locale di Brugherio che l'hanno fermato durante un controllo stradale. Ma non era l'unica irregolarità. Di quella moto non aveva nemmeno la copertura assicurativa, nè la patente e nemmeno la carta di circolazione.

Il controllo è scattato intorno alle 18 in via Torazza e in sella al motociclo c'era un uomo di 47 anni, residente a Brugherio che circolava privo di casco protettivo. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa, privo di revisione e il conducente non era in grando di esibire nè la patente di guida nè la carta di circolazione. Per l'uomo sono scattate multe per 3.752 euro e la decurtazione di 10 punti sulla patente con fermo del veicolo e sospensione della patente di guida.