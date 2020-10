Cellulare alla guida, alcol e droga e niente cinture: 1500 multe della stradale a Monza

Tre multe al giorno per guida senza cinture di sicurezza, due per utilizzo del telefonino al volante e un conducente ogni giorno in media pizzicato al volante ubriaco o sotto effetto di droga. E ancora tanti, troppi, i veicoli in strada senza copertura assicurativa. Sono state 400 infatti le sanzioni elevate dagli agenti della polizia stradale di Monza e Brianza dallo scorso 1 gennaio sul territorio per i conducenti sorpresi a bordo di veicoli non regolarmente coperti da assicurazione.

I dati sono emersi dall'esame dei servizi espletati dalla Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza tra cui anche la Sottosezione Autostradale di Arcore. In numeri: sono poco più di 880 le contestazioni per la guida senza aver indossato la cintura di sicurezza; più di 560 quelle relative alla distrazione alla guida per l’uso del telefono cellulare. Cifre queste che, se rapportate all'arco temporale dei controlli, 274 giorni (dall'1 gennaio al 30 settembre) per la precisione si trasformano nelle seguenti statistiche: sono oltre 3/giorno le sanzioni per non aver indossato la cintura di sicurezza; 2/giorno quelle relative all’uso del telefonino. Sono state 210 invece le multe per la guida in stato di alterazione psicofisica da alcol o droghe, pari a poco meno di una al giorno (0,7/giorno).

L'altro fenomeno che emerge dai quotidiani controlli delle pattuglie riguarda la circolazione dei veicoli in difetto di copertura assicurativa, con il risultato, nel medesimo arco temporale, della contestazione di più di 400, pari quasi 1,5/giorno.