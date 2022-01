Multe false sul parabrezza delle auto in Brianza

Una multa che aveva tutta l'aria di essere vera ma era solamente un foglio di carta senza alcun valore. Succede a Cesano Maderno, in Brianza, dove un cittadino ha trovato sul parabrezza unaq contravvenzione falsa. A mettere in guardia i cittadini da quello che potrebbe essere semplicemente uno scherzo di cattivo gusto oppure una truffa è stato il comune con una comunicazione postata sui social.

"La Polizia Locale informa, a seguito di una segnalazione di giovedì che potrebbe accadere di trovare sul parabrezza della propria autovettura una multa falsa. Un cittadino si è presentato al Comando mostrando uno strano verbale che qualcuno aveva posizionato sul veicolo della madre. Si tratta di un verbale senza alcuna valenza, forse uno scherzo, ma potrebbe anche essere un vero e proprio tentativo di truffa".

"La cifra da pagare per "sosta vietata" era elevata e il documento traeva in inganno in quanto simile ad una contravvenzione autentica. Non era indicato il metodo di pagamento, ma è bene scongiurare il rischio che qualcuno, magari una persona anziana o sola e senza la possibilità di confrontarsi con altri, possa cadere nella trappola e finire col pagare. Invitiamo la cittadinanza a prestare attenzione. Chiunque dovesse trovare un verbale sospetto con la dicitura "Comune di Cesano Maderno" si rivolga alla Polizia Locale e non paghi quanto richiesto" spiegano dal municipio.