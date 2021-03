Brugherio, si ritrovano in dodici in piazza: quattro ragazzi multati dalla polizia locale

Si sono ritrovati in piazza violando le restrizioni previste dalle misure di contenimento della pandemia e sono scattate le multe. E' successo a Brugherio dove nel pomeriggio di martedì 2 marzo la polizia locale ha sanzionato quattro giovani non residenti in città che sono stati sorpresi sul territorio comunale senza alcuna valida giustificazione.

Gli agenti del comando di via Quarto martedì nel tardo pomeriggio erano impegnati in un controllo nelle aree individuate come punti di ritrovo dei giovanissimi quando in piazza Mandelli hanno notato un gruppo formato da una dozzina di persone. Dagli accertamenti è emerso che alcuni dei giovani presenti - quattro ragazzi tra i 21 e i 23 anni - risultavano residenti fuori Brugherio tra Cologno Monzese e Sesto San Giovanni e per questo sono stati sanzionati con una multa da 400 euro in violazione delle restrizioni previste dal Dpcm per arginare il contagio.

L'attività di controllo era stata intensificata in seguito all'aggressione avvenuta in piazza Veladini a metà febbraio di un 15enne e gli agenti ora quotidianamente monitorano i luoghi di aggregazione dei giovani anche per le verifiche del rispetto delle misure per il contenimento della pandemia.