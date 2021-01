Assembramenti al parchetto fuori dal centro commerciale, 24 multe a ragazzini a Carugate

L'intervento delle pattuglie dei carabinieri nell'area verde a ridosso del centro commerciale al confine con Brugherio. Per i giovani è scattata la multa e per 12 di loro anche una sanzione per violazione della "zona arancione" perché residenti in altro comune

Assembramento al parchetto e ventiquattro multe a minorenni, tra cui tre brianzoli. Il controllo dei carabinieri è scattato lunedì pomeriggio a Carugate, nell'area verde a ridosso del centro commerciale Carosello, al confine con Brugherio, lungo la strada provinciale 208.

A intervenire sono state le pattuglie della compagnia dell'Arma di Cassano d'Adda con il supporto degli equipaggi della Compagnia d'Intervento operativa del Terzo Reggimento Lombardia nell'ambito di controlli straordinari disposti sul territorio per la verifica del rispetto delle normative anti-covid.

Nel parco comunale i militari hanno riscontrato la presenza di ventiquattro ragazzini che, anche se muniti di mascherina, stavano violando il divieto di assembramento nei luoghi pubblici. Per tutti è scattata quindi una multa ai sensi dell’art 1 comma 8 del D.L. n. 33/2020. Per 12 di questi, residenti in comuni diversi da Carugate, è scattata inoltre l’ulteriore sanzione per spostamenti non consentiti nella cd “zona arancione” ai sensi dell’art 2 comma 4 del D.P.C.M. del 14.1.2020. Tra loro anche tre ragazzini residenti proprio a Brugherio.

I carabinieri stanno accertando l’eventuale coinvolgimento di alcuni dei sanzionati negli episodi di vandalismo registrati la scorsa settimana in alcune località del comune di Carugate.