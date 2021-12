Malore fatale mentre è al volante: morto 74enne

Un malore fatale al volante e la corsa in ospedale a sirene spiegate. Un uomo di 74 anni è morto giovedì mattina all'ospedale di Vimercate dove era arrivato in ambulanza in seguito a un arresto cardiaco che lo aveva sorpreso mentre guidava la sua auto, in via Casati.

La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza intorno alle 9 del mattino e sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza allertate in codice rosso. I primi a chiedere aiuto sono stati gli automobilisti e i passanti che hanno assistito alla scena: in via Casati è giunta anche una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Monza con il defibrillatore a bordo come dotazione.

I militari dell'Arma hanno tentato di praticare le manovre di rianimazione fino all'arrivo dei mezzi di soccorso ma purtroppo è stato inutile. Il 74enne, residente in città, è deceduto poco dopo in ospedale.