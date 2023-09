Strade più sicure, a Brugherio cambia la viabilità in alcune vie per 2 settimane

Sicurezza. Anche sulle strade. E a Brugherio l'amministrazione comunale ha modificato la viabilità in alcuni tratti, cambiando il senso di marcia in alcune strade per effettuare alcuni lavori. "Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riqualificazione del territorio, al perseguimento della sicurezza stradale, alla tutela degli utenti della strada ed ad una razionalizzazione della circolazione e sosta dei veicoli, a far data dal 25/09/2023 fino al 06/10/2023 verrà modificata la viabilità nelle seguenti vie" si legge nella comunicazione del municipio.

Un elenco che comprende via S. Pellico con l'istituzione del senso unico di marcia in direzione via Italia; via A. Cazzaniga dove ci sarà l'istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via P. Cazzaniga e via S. Clotilde; via Stoppani con senso unico di marcia in direzione di via P. Cazzaniga.

E ancora via San Pio X (istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via S. Giovanni Bosco e via San D. Savio), via Santa Margherita con istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via degli Artigiani e via Bassi e via Calvi con istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra il civico 31 e via Dorderio.

"Il termine dei lavori sono previsti per la giornata di venerdì 6 ottobre ma le modifiche opereranno dal termine dei lavori su ogni singola tratta stradale. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione alle modifiche ed alla nuova segnaletica che verrà posta in luogo" spiegano dagli uffici comunali.