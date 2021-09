Seregno, la polizia locale ora conta su due nuovi vicecommissari

Due nuovi vice-commissari alla polizia locale di Seregno. Con il primo settembre hanno preso servizio presso il corpo di Polizia locale della città di Seregno i vice commissari Ciccolella Ignazio e Vergani Massimo, vincitori del concorso svolto prima dell'estate. In questa settimana gli ufficiali hanno avuto un primo momento di confronto con il comandante, Maurizio Zorzetto, finalizzato a trasmettere gli obiettivi del loro ruolo, affiancarli nelle prime attività del loro incarico e formare solide basi sul quale costruire un lavoro che - ha spiegato Zorzetto - "sarà impegnativo e di grande responsabilità tecnica ed amministrativa, ma soprattutto per le aspettative rivolte a loro da parte del comandante, dell'amministrazione, ma anche dei colleghi affidati al loro comando".

Dieci nuovi agenti in arrivo

I nuovi ufficiali sono stati infatti nominati comandanti delle due squadre che compongono il reparto mobile, la parte del corpo deputata a gestire tutte le attività di polizia esterna sul territorio. "Entrano in servizio in un momento molto caldo della vita del comando, caratterizzato da una ripresa repentina delle attività (manifestazioni, scuole, controlli per la sicurezza urbana) e gravato ancora da una importante carenza di personale, alla quale si sta dando riscontro con l'assunzione di 10 agenti che avverrà nei prossimi mesi in esito a procedure di concorso, mobilità e scorrimento di graduatorie di altri enti".

"Personalmente, come comandante, sono molto fiducioso dell'apporto che i nuovi colleghi potranno dare alla crescita del corpo. Sono due ufficiali molto preparati, anche grazie alla laurea in giurisprudenza che hanno conseguito, volenterosi e giovani, una combinazione estremamente positiva ed importante. Sono certo che presto sapranno farsi apprezzare e segnare un momento di evoluzione estremamente positiva che verrà immediatamente riconosciuto dalla cittadinanza" ha concluso Zorzetto.