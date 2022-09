Pista di atletica e campo da rugby, ecco il nuovo centro sportivo per la città

Un nuovo e rinnovato centro sportivo per la città. E’ stato avviato l’iter per l’adeguamento e il completamento del centro sportivo di via Lodovica a Oreno. La giunta, nella seduta di giovedì 22 settembre, ha ricevuto dagli uffici tecnici il progetto di fattibilità tecnica ed economica del centro che prevede la rigenerazione dell’impianto esistente attraverso il completamento e l’adeguamento degli spazi destinandoli a sport agonistici nazionali e internazionali. Un investimento da 1.317.270 euro che sarà candidato al bando “Fondo Sport e Periferie 2022 pubblicato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra gli obiettivi dell’intervento oltre ad ampliare l’offerta sportiva della città ci sono la possibilità di effettuare ulteriori discipline a livello agonistico nazionale e internazionale, il coinvolgimento della didattica nell’utilizzo delle strutture e il miglioramento del tessuto urbano e sociale.

Il progetto

Il progetto prevede la modifica dell’area contenente gli attuali tre campi da calcio con la creazione di una pista di atletica da 6 corsie, in aggiunta a una pista riservata al salto in lungo e un’area dedicata al salto in alto, un nuovo campo da rugby, che sarà realizzato all’interno della pista di atletica, e un campo polivalente per basket, pallavolo, tennis e calcio a 5. Sarà riqualificata la tribuna esistente per poter garantire la conformità con il regolamento CONI vigente. Infine, attenzione alla sostenibilità con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20kW che sarà posizionato sopra gli spogliatoi; sarà adeguato l’impianto elettrico dei pali di illuminazione esterna per la visibilità all’interno delle aree delle attività sportive. “Continuiamo il percorso verso la riqualificazione delle strutture sportive a Vimercate, cercando di cogliere ogni opportunità di finanziamento che si presenta”.

“Con questa proposta progettuale, vogliamo riqualificare l’area della Lodovica, ma soprattutto ampliare i servizi e la proposta sportiva per i nostri atleti, per le associazioni e per le scuole, realizzando per esempio nuove strutture per l’atletica, oggi assenti sul nostro territorio. Saranno strutture fruibili da tutti, senza barriere architettoniche e sostenibili dal punto di vista ambientale grazie anche alla installazione dei pannelli fotovoltaici" ha spiegato il vicesindaco con delega allo sport Mariasole Mascia.