Nell'ex fabbrica arriva un supermercato: al via i lavori per una nuova rotonda

Sulle ceneri dell'ex Texnova, a Lesmo, sorgerà un nuovo supermercato. L'insegna che troverà spazio in via Marconi, all'angolo con via Delle Officine, sarà quella della catena Iperal e al posto dell'ex fabbrica tessile chiusa da tempo arriverà una media struttura di vendita.

E nell'area cambierà anche la viabilità: con l'arrivo del nuovo supermercato verrà realizzata dall'operatore privato una nuova rotatoria. La rotonda disciplinerà il traffico tra via Marconi e via Delle Officine e vedrà la luce nell'ambito degli oneri di urbanizzazione legati alla costruzione del supermercato. Il cantiere ha preso il via martedì 31 gennaio. I lavori - spiegano dal municipio - dureranno circa sei mesi e saranno coordinati dal personale dell’ufficio tecnico comunale,.

"Durate il cantiere, sarà comunque sempre garantita la viabilità in entrambi i sensi di marcia" assicurano dal comune.

La mappa