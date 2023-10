A Monza operai al lavoro al semaforo all'incrocio: l'intervento

Non sono certo passati inosservati. Si tratta degli operai che nella mattinata di lunedì 9 ottobre sono stati impegnati a Monza in corso Milano. Un piccolo cantiere per la sostituzione del palo a braccio del semaforo. Un danno che risale allo scorso 24 luglio quando, durante il nubifragio che si era abbattuto sulla città, un albero è caduto in corso Milano danneggiando anche il semaforo.

Quello eseguito questa mattina è l'ultimo intervento dei lavori programmati per il ripristino dei 41 semafori che erano stati danneggiati in città dal maltempo. I nubifragi che si erano abbattutti a fine luglio sul capoluogo brianzolo avevano messo ko ben il 39% degli impianti semaforici presenti in città. Adesso tutti gli impianti dovrebbero essere tornati perfettamente in funzione.