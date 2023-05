Incidente sul lavoro a Monza, operaio precipita da impalcatura in cantiere

Incidente sul lavoro a Monza, in un cantiere per la realizzazione di un complesso residenziale in viale Cesare Battisti. Un operaio di 52 anni è caduto per alcuni metri, precipitando da una impalcatura.

La chiamata di emergenza è partita intorno alle 9 dall'area in costruzione e a chiedere l'intervento dei mezzi di soccorso sono stati i colleghi impegnati insieme al 52enne nelle operazioni di cantiere. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza, ai vigili del fuoco e ai tecnici dell'Agenzia di Tutela della Salute.

Secondo quanto al momento emerso il 52enne sarebbe caduto da una impalcatura per cause in corso di accertamento, facendo un volo di un paio di metri. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Indagini in corso.