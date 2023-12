Folgorato da una scarica elettrica: operaio è grave

Sono state definite critiche le condizioni dell'operaio 43enne che questa mattina, 15 dicembre, è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro.

Intorno alle 9, all'interno di una ditta che si occupa della lavorazione dell'acciaio in via Boneschi, a Cambiago, alle porte della Brianza, l'uomo - di origini rumene e impiegato di una ditta esterna - durante i lavori di riparazione per un guasto ad una cabina elettrica è rimasto infatti folgorato.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, e dopo i primi soccorsi è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sul posto oltre all'ambulanza, all'auto medica e all'elicottero del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Ai carabinieri e ai tecnici Ats spetterà ora il compito di effettuare i rilievi e di chiarire la dinamica e le cause dell'incidente.