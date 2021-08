Cade da ponteggio in cantiere e precipita per due metri, soccorso operaio a Brugherio

L'uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo. L'intervento alle 14 in via Garibaldi

Soccorsi a Brugherio martedì pomeriggio all'interno di un cantiere. Pochi minuti prima delle 14 di martedì 10 agosto i mezzi di emergenza del 118 insieme ai carabinieri della stazione di Brugherio sono intervenuti in via Garibaldi, all'interno di un cantiere di uno stabile in costruzione dove un uomo - un 41enne - per cause in corso di accertamento è caduto da un ponteggio.

Soccorsi per operaio in cantiere

L'operaio - che risulta cosciente ed è stato soccorso in codice giallo - sarebbe finito a terra dopo un volo di un paio di metri. Sul posto è accorsa un'ambulanza insieme a una automedica inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che aveva preallertato i mezzi in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dell'uomo sono apparse poi meno gravi del previsto e il 41enne è statoaccompagnato in ospedale in codice giallo.

Ancora in fase di ricostruzione da parte dei militari dell'Arma l'esatta dinamica dell'accaduto: secondo quanto al momento trapelato pare che poco prima della caduta il 41enne abbia avuto una discussione.