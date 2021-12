Incidente sul lavoro al San Gerardo, operaio precipita da impalcatura

Grave incidente sul lavoro lunedì 6 dicembre a Monza. Un operaio di 43 anni, addetto dell'impresa di costruzioni che si sta occupando delle realizzazione della nuova ala dell'ospedale San Gerardo, è stato soccorso in codice rosso dopo essere precipitato da una impalcatura e aver fatto una caduta di circa tre metri.

I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 16 proprio nell'area di cantiere di via Pergolesi: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 che hanno trasferito il 43enne al Pronto Soccorso del nosocomio. L'uomo - secondo quanto al momento accertato - risulta non fosse cosciente al momento dell'intervento del personale sanitario. Insieme al 118 sul posto sono giunti gli agenti della questura di Monza che ora stanno cercando di fare chiarezza per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio.

Secondo quanto fino ad ora emerso pare che la corda di contenimento a cui l'operaio era ancorato non abbia retto ma non è ancora chiaro se il 43enne sia scivolato o se sia stato sorpreso da un malore. L'uomo sembra indossasse tutti i dispositivi di sicurezza previsti ma nella caduta - circa tre metri di volo - avrebbe battuto la testa proprio contro l'impalcatura. La prognosi al momento è riservata e il 43enne dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.