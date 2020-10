Nel parco spunta un ordigno della Seconda Guerra Mondiale: fatto brillare a Ceriano

Tra i fili d'erba e il terreno è spuntato anche un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. A rinvenire il residuato bellico e a segnalarne la presenza alle forze dell'ordine sono stati i volontari addetti alla pulizia del parco.

Domenica mattina in un'area del parco delle Groane nel comune di Ceriano Laghetto sono intervenuti i carabinieri di Cesano MAderno che hanno delimitato la zona in attesa degli artificieri. Sul posto è arrivato anche il personale dell'Esercito del Reggimento Genio Guastatori di Cremona che hanno fatto brillare l'ordigno nell'area della ex polveriera. L'ordigno, secondo quanto appurato, risaliva alla Seconda Guerra Mondiale.