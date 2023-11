L'ascensore del sottopasso rotto da oltre 90 giorni e perché non è stato ancora riparato

L’ascensore del sottopasso di via Bergamo non funziona. È da oltre 3 mesi che l’ascensore del sottopasso ciclopedonale che collega il quartiere Amati con il centro storico è fuori uso. Lo sanno bene soprattutto le persone anziane e con difficoltà motorie che lo utilizzavano per muoversi velocemente dal rione Amati al centro e viceversa.

Un disagio importante soprattutto per chi ha difficoltà motorie e non riesce a fare le scale e che per raggiungere l’altra parte della città, non potendo usare il sottopasso, è obbligato a percorsi più lunghi. Il problema è finito anche sui banchi del consiglio comunale. A denunciarlo anche il consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) che durante il consiglio di lunedì 6 novembre ha chiesto un rapido intervento per risolvere un problema che ormai si prolunga da oltre 3 mesi.

Ma perché l’ascensore di via Bergamo non funziona e soprattutto (come si chiedono molti utenti) come mai non è stato ancora sistemato? A spiegarlo l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti. “L’ascensore del sottopasso di via Bergamo è fuori uso dalla fine di luglio - ha spiegato Lamperti in aula rispondendo all’interrogazione di Piffer -. È stato danneggiato dal nubifragio. C’è stata la rottura delle pompe che avrebbero dovuto aspirare l’acqua. Invece non hanno funzionato e si è allagato il vano dell’ascensore. Comprendo il disagio dei cittadini che si vedono così bloccato il passaggio dalla via Bergamo alla via Amati. Già ad agosto ci siamo attivati per sistemare il problema, ma l’iter burocratico è molto lungo e l’azienda non è ancora uscita per effettuare il sopralluogo e quindi sapere se si tratta di un danno che potrà essere riparato velocemente oppure necessita di tempi più lunghi”.