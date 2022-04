Moria di pesci nelle acque, indagini dopo uno sversamento

Moria di pesci nel lago di Pusiano, nella Brianza Comasca. E dopo la morte di specie ittiche ora si indaga su uno sversamento di sostanza inquinante. A darne notizia martedì nel pomeriggio è stato il Parco regionale della Valle del Lambro e l'episodio risale ai giorni scorsi.

In seguito a uno sversamento che sarebbe avvenuto nel lago a Pusiano nella zona di via Mazzini, le acque si sarebbero riempite di una sostanza inquinante che avrebbe provocato anche una moria ittica. "Le indagini sull’accaduto sono affidate alla Polizia locale di Erba, che si è immediatamente attivata con il supporto dei tecnici di Arpa e Ats, e di ogni altro ente coinvolto, ognuno per la propria competenza e responsabilità" spiegano dall'ente.



Un danno ambientale che ha avuto conseguenze anche sulla fauna delle acque di cui ancora non si conoscono ancora i responsabili. Le indagini sono in corso.