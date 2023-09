Guidava ubriaco un'auto e lo scorso 19 settembre del 2020 al volante di un'auto in Valassina era finito contro una moto su cui viaggiavano marito e moglie. Per la donna, sbalzata sull'asfalto, non c'era stato scampo. A causa delle gravi lesioni riportate era morta poco dopo all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo, che nel frattempo era scappato senza fermarsi a prestare soccorso ma aveva abbandonato la vettura in strada ed era scappato via a piedi a casa della sorella, era stato subito arrestato dai carabinieri a Muggiò. Ed era finito in carcere a Monza con l’accusa di omicidio stradale, fuga del conducente e guida in stato di ebrezza perchè guidava, come appurato dagli accertamenti, con un tasso alcolemico di 1,42 g/l nel sangue.

La scarcerazione e l'evasione

Ma in carcere l'uomo, 33 anni, non è rimasto molto. A partire dal mese di febbraio 2021 era passato a scontare la condanna con la detenzione domiciliare presso l’abitazione della sorella a Muggiò. Ma si era da subito reso irreperibile dopo pochi mesi. I carabinieri di Muggiò, infatti, dopo diversi controlli hanno appurato che era evaso. E subito sono iniziate le indagini per localizzare il latitante e rintracciarlo. Grazie all’avvio di intercettazioni telefoniche e specifici accertamenti di natura bancaria, gli uomini dell’Arma sono riusciti a capire che l'uomo si era nascosto in Spagna, dove aveva trovato rifugio a casa del fratello.

Per il 33enne è scattato un mandato di arresto europeo richiesto dalla Procura della Repubblica di Monza e il latitante è stato arrestato per il tramite della guardia Civil spagnola, attivata dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. In seguito all'estradizione è giunto all'aeroporto di Milano Linate ed è stato accompagnato nel carcere di Opera per scontare la condanna definitiva di 7 anni, 3 mesi e 26 giorni.