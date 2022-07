Ecco chi a Monza può andare in piscina gratis

Tuffi a costo zero per gli over 65 che restano in città. Anche quest'anno il comune di Monza propone per il mese di agosto l'ingresso gratuito in piscina per gli over 65, un servizio ormai collaudato e molto apprezzato da anni.

Dall'1 al 28 agosto gli over 65 che risiedono a Monza potranno entrare gratis nella piscina di Triante (sarà necessario esibire all'ingresso un documento di identità).

Ecco gli orari di ingresso nella struttura di via Pitagora: la vasca coperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 19. La vasca estiva invece è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 20.