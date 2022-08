Spacciatori green nascondono la droga sotto le foglie

Quei volti non sono passati inosservati agli agenti della polizia locale che, anche in queste settimane di agosto, sono impegnati in servizi di presidio del territorio. Così che controllando un'area del giardino pubblico hanno trovato sotto le foglie alcune dosi di droga.

Succede a Seregno nella serata di martedì 16 agosto. Gli agenti del nucleo sicurezza urbana del reparto mobile durante un controllo al parco XXV Aprile hanno notato la presenza di alcuni persone già note alle forze dell'ordine per detenzione e spaccio di droga, impegnate in movimenti sospetti. Gli agenti hanno effettuato diversi controlli e hanno trovato, nascoste sotto le foglie, 3 grammi di cocaina. La droga è stata recuperata e sequestrata.