Maxi controlli in centro: trovati 30 grammi di droga, denunciate 4 persone e sedata una rissa

Serata di maxi controlli a Seregno. Gli agenti della polizia provinciale, insieme ai colleghi della locale di Seregno e alle unità cinofile della polizia locale di Milano nella serata di giovedì 20 luglio hanno eseguito maxi controlli nelle vie del centro. Circa 20 gli agenti in campo, sia in divisa sia in borghese, che hanno controllato l’area fra corso Matteotti, piazza Risorgimento e il parco del Meredo, poi la stazione ferroviaria e infine corso del Popolo, nel cuore della movida seregnese. Durante i controlli, grazie al fiuto infallibile dei cani Rex e Bobo dell’Unità cinofila della polizia locale di Milano, sono state identificate diverse persone dedite al bivacco e al consumo di droga. Rex e Bobo hanno trovato circa 30 grammi di sostanze stupefacenti e sono state denunciate 4 persone per possesso di droga, e un cittadino per ubriachezza molesta.



Verso mezzanotte, a servizio terminato, si sono spostati in piazza Concordia dove era in corso una rissa immediatamente sedata. All’arrivo delle volanti, i partecipanti alla rissa si sono subito dileguati, ma dopo qualche minuto alcuni ragazzi hanno segnalato la presenza di un uomo intento a spaccare bottiglie di vetro e minacciare i passanti. L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato raggiunto e messo in sicurezza dagli agenti della locale, che prontamente hanno allertato i sanitari del 118. La persona, che è risultata essere la stessa che qualche ora prima era stata allontanata e sanzionata per ubriachezza manifesta, all’arrivo dell’ambulanza è stata accompagnata d’urgenza in ospedale.