Piccoli monzesi a scuola di legalità insieme alla polizia e a Brumotti

La polizia di Stato entra a scuola. Ma non per controlli o per intervenire per problemi di sicurezza. Ma per spiegare ai più piccoli l'importanza del rispetto delle leggi e per regalare un dono prezioso che il prossimo anno li accompagnerà sui banchi di scuola.

Una mattina carica di emozioni quella vissuta dagli alunni della scuola Anzani e Masiq di Monza, protagonisti della cerimonia di consegna del progetto "Mio diario" realizzato dalla polizia di Stato in collaborazione con il ministero della Pubblica istruzione e con il ministero dell’Economia e delle Finanze. L'Istituto poligrafico e la Zecca dello Stato hanno prodotto 50mila copie di questa speciale agenda che, proprio nella giornata di oggi giovedì 19 maggio, sono state distribuite in 14 province, tra cui anche quella di Monza e Brianza. Agende che, giunte quest'anno alla nona edizione, accompagneranno gli alunni durante l'anno scolastico 2022/2023.

Un diario pensato proprio per i bambini, con un linguaggio e illustrazioni adatte ai più piccoli dove il filo conduttore è la legalità. Protagonisti sono Vis e Musa, due supereroi che, con l'aiuto dei cani Lampo e Saetta e del pappagallo Gea, con le loro avventure terranno compagnia durante il nuovo anno scolastico. Spiegando mese per mese, nei loro racconti quotidiani, l'importanza della tutela dell'ambiente, l'educazione stradale, l'uso corretto del telefonino e della rete, l'inclusione sociale. Ma anche l'educazione civica e la costituzione.

Alla cerimonia di consegna del "Mio diario", oltre al questore Marco Odorisio che ha parlato direttamente con gli alunni, anche un ospite d'eccezione tanto caro ai più piccoli. A scuola, insieme ai poliziotti, è arrivato Brumotti l'inviato del tg satirico "Striscia la notizia" che già in passato era venuto in trasferta a Monza per denunciare il problema dello spaccio in stazione. Durante la mattinata i bambini hanno conosciuto più da vicino il mondo della polizia di Stato. A scuola, infatti, sono arrivate anche la pattuglia del reparto a cavallo e il cane antidroga Quan. Oltre a Vittorio Brumotti che ha conquistato i più piccoli con le sue spericolate acrobazie con la bicicletta.

La cerimonia è iniziata con i bimbi che hanno cantato l'inno nazionale. Poi l'intervento delle autorità. Il questore Marco Odorisio ha evidenziato l’importanza di queste iniziative rivolte ai giovanissimi per diffondere i valori ed il percorso della legalità e del rispetto delle regole. Valori come l’amicizia, la solidarietà, la disponibilità verso il prossimo, l’aiuto verso i deboli, che rappresentano i cardini per un vivere in armonia, oltre che per il bene comune. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Dario Allevi, il viceprefetto Vicario di Monza Beaumont Bortone, l'assessore all’Istruzione Pier Franco Maffè, la appresentante dell’Ufficio scolastico provinciale Laura Veraldi e la dirigente scolastica Anna Cavenaghi.