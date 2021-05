Monza, cede ponteggio di dieci metri in centro: soccorsi in via Bergamo

Un ponteggio alto diei metri che si distacca dalla facciata di un palazzo e cede, crollando sul muro di una proprietà. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di lunedì 3 maggio a Monza in centro.

In via Bergamo, all'altezza del civico 18, le squadre di soccorso con un'autoscala sono intervenute all'interno della proprietà per una impalcatura pericolante piegata su se stessa.

In seguito al cedimento, il ponteggio è crollato appoggiandosi sul muro di confine con la proprietà adiacente. Insieme ai pompieri in via Bergamo lunedì pomeriggio erano presenti anche le forze dell'ordine. Nessun ferito.