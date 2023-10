Precipita con il deltaplano: sul posto ambulanza ed elisoccorso

Grave incidente nei cieli della Brianza. Precipita un deltaplano, arrivano i soccorsi in codice rosso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 di domenica 8 ottobre a Busnago, in via Carducci.

La persona ferita è un uomo, di cui al momemto non è stata resa nota l’età. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorsi dal 118 sono partiti in codice rosso. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. I soccorritori sono ancora sul posto. Non si hanno notizie sulle condizioni del ferito.

Notizia in aggiornamento.