Quando cambiare l'ora e spostare le lancette dell'orologio

È il momento del cambio ora. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, infatti, bisognerà dire addio all'ora legale e scatterà l'ora solare. Le lancette torneranno indietro di un'ora alle 3 del mattino, che diventeranno così le 2. Primo e più palese effetto: ci sarà un'ora di giorno in meno. Sabato 28 ottobre, ad esempio, il sole a Monza sorgerà alle 7.56 e tramonterà alle 18.16; il giorno dopo - con l'ora solare - sorgerà alle 6.58 e tramonterà alle 17.15.

Il passaggio da ora legale e ora solare avviene sempre di notte per motivi logistici e di comodità. Il cambio è stato fissato tra le 2 e le 3 del mattino per arrecare meno disagio possibile ai trasporti, tra cambi, coincidenze e arrivi. E inoltre avviene tra il sabato e la domenica così che tutti possano abituarsi in maniera graduale al nuovo orario, quando uffici e scuole sono chiusi.

Cellulari e device connessi a internet aggiorneranno in automatico l'orario, mentre per orologi da parete e da polso bisognerà ricordarsi di portare le lancette indietro di un'ora.

Il successivo cambio dell'ora, dalla solare alla legale, scatterà l'ultimo weekend di marzo 2024, nella notte tra sabato 30 e domenica 31. In quell'occasione bisognerà spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi.