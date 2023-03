Negozianti e residenti sul piede di guerra con il comune: al via la raccolta firme

In mezza giornata hanno già raccolto 100 firme, ma la sottoscrizione prosegue. Così come la protesta affinché in via Udine non venga cambiato il senso di marcia. A San Rocco residenti e negozianti sul piedi di guerra dopo l'annuncio del cambio di viabilità nella via.

Un cambio deciso durante la consulta di quartiere e confermato in consiglio comunale dall'assessore alla viabilità Giada Turato. Il problema è stato sollevato lunedì sera dal consigliere Stefano Galli (Fratelli d’Italia). "I residenti e i commercianti di via Udine - ha spiegato nella sua interrogazioni - sono molto preoccupati per la scelta di cambiare il senso di marcia alla via. I piccoli commercianti del quartiere temono di perdere i clienti, come già successo ad altri negozianti della zona quando è stata rivoluzionata la viabilità. In questo modo per raggiungere le attività i clienti dovrebbero fare un giro dell'oca che disincentiva la frequentazione di quei negozi. Lo stesso per i residenti che dovrebbero allungare il percorso per arrivare a casa".

L'assessore Turato ha confermato la decisione che nelle scorse settimana era stata discussa anche nella consulta di San Rocco. "Dal quartiere ci è giunta la richiesta di modificare il senso di marcia di via Udine - ha spiegato -. I tecnici hanno effettuato i rilievi e gli approfondimenti normativi confermando quanto richiesto dal quartiere".

Ma chi in via Udine vive e lavoro non ha accettato di buon grado la novità, confermando di essere stati coinvolti nella decisione. All'indomani dell'annuncio dell'assessore in consiglio comunale hanno organizzato subito una petizione. In poche ore hanno raccolto oltre 100 firme per chiedere che non venga cambiato il senso di marcia. Raccolta che prosegue anche nei prossimi giorni. Ma non si fermano. Sono pronti a protestare anche in piazza e lunedì sera saranno presenti anche in consiglio comunale. Già in passato nel quartiere di San Rocco i cittadini si erano mobilitati per non modificare la viabilità. Era stata organizzata una raccolta di firme per non far riaprire via D'Annunzio alle auto.