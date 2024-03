Litigano e lui la accoltella: 27enne ricoverata al San Gerardo

Una ragazza di 27 anni, una giovane italiana, è stata accoltellata sabato sera in un appartamento a Cernusco sul Naviglio dal suo fidanzato, un 29enne. La violenza è esplosa poco dopo le 21.30 nell'abitazione di lui, un appartamento a due passi dalla Provinciale 121.

A dare l'allarme pare sia stata la madre della vittima, che aveva chiesto aiuto alla donna dopo il litigio. Quando la mamma è arrivata, ha visto che la 27enne era ferita a una gamba e ha subito allertato i soccorsi. Stando a una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata colpita con un fendente alla coscia, che fortunatamente non le ha provocato ferite gravi.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la vittima è stata trasportata in codice giallo in ospedale, non in pericolo di vita. L'aggressore è stato invece fermato dai carabinieri e verosimilmente nelle prossime ore sarà indagato con l'ipotesi di reato di lesioni. Sembra che i due, che non convivono, abbiano dei problemi psichiatrici, motivo per cui sono stati allertati anche gli assistenti sociali.