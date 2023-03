Due 20enni fanno pipì davanti al parcheggio: scatta la denuncia

Prima urinano davanti al parcheggio, poi si siedono sulle panchine e con un'altra amica continuano a bere bevande alcoliche. Il fatto è successo nel pomeriggio di martedì 14 marzo a Monza, in via Gramsci a pochi passi dal centro. Sul posto è giunta una pattuglia della questura di Monza che ha raccolto le lamentele del titolare di un autoparcheggio che aveva segnalato la condotta incivile di due ragazze le quali, da quanto appreso da una testimone oculare, avrebbero urinato davanti alla sua attività. L’uomo ha poi visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza: le due giovani avevano utilizzato il suo ingresso come vespasiano a cielo aperto. Giunte davanti all’ascensore dell’autorimessa, senza problemi, si sono abbassate gli slip e hanno fatto pipì. Poi si sono ricomposte e hanno proseguito in direzione via Artigianelli.

Grazie alla descrizione fornita dall’uomo, gli agenti sono riusciti a risalire alle giovani. Non avevano fatto tanta strada: erano sedute su una panchina all’interno del parchetto di via Artigianelli insieme a un’altra ragazza. Le tre giovani, intente a consumare bevande alcoliche, sono state identificate. Nello specifico, due delle tre ragazze - una ragazza di 22 anni originaria del Perù, con precedenti per reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e in materia di immigrazione e l’altra 21 anni italiana con precedenti per reati di lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e furto - ammettevano immediatamente di aver poco prima fatto pipì davanti all’autorimessa. Con loro una 23enne italiana con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e furto.

Vista l’ammissione di colpa in relazione al fatto oggetto dell’intervento, le due ragazze sono state denunciate per il reato di atti contrati alla pubblica decenza. Inoltre, essendo state sorprese anche a consumare bevande alcoliche in luogo pubblico in violazione del Regolamento di polizia urbana sono state sanzionate amministrativamente, unitamente all’altra ragazza, e sottoposte, con l’ausilio della polizia locale di Monza, alla misura amministrativa dell’ordine di allontanamento (O.D.A.), con la quale è stato fatto loro divieto di tornare, per le successive 48 ore, nelle aree cittadine ove sono state commesse le infrazioni in pregiudizio alla sicurezza e al decoro urbano. Nel contempo il questore Marco Odorisio ha disposto la misura di prevenzione personale dell’avviso orale e laddove le stesse dovessero ricadere in analoghe condotte, reiterando i comportamenti lesivi già messi in atto, il questore potrà applicare nei loro confronti la misura di prevenzione “atipica” del Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), con la quale potrà essere inibito, fino ad un massimo di 2 anni, l’accesso ad alcune aree del capoluogo monzese, con particolare riferimento a quelle ove insistono strutture e beni destinati a servizi pubblici di marcata rilevanza ed utilità sociale come scuole, stazioni, fermate del trasporto pubblico locale.