"Uno sconosciuto ci sta seguendo", ragazzi chiedono aiuto: carabinieri fermano 26enne

“Qualcuno ci sta seguendo”. Questa, più o meno, la richiesta di aiuto giunta al 112 nella nottata tra sabato e domenica, a Seveso. Ad alzare il telefono e comporre il numero di emergenza sono stati due giovani, due giovani brianzole spaventate dalla presenza di uno sconosciuto che nel cuore della notte, secondo quanto dichiarato, stava seguendo i loro movimenti. E così, non sentendosi tranquilli, hanno segnalato l'episodio.

I carabinieri sono subito intervenuti con una pattuglia giunta a Seveso. Qui è stato fermato e identificato un ragazzo di origine egiziana di 26 anni: il giovane era senza documenti e permesso di soggiorno. Il 26enne è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la violazione delle norme contenute nel testo unico sull’immigrazione e sono state avviate le procedure per la sua espulsione dal territorio nazionale.

L'intervento è stato effettuato nel corso del weekend durante il quale i militari dell'Arma del comando provinciale di Monza e Brianza, con le compagnie di Desio e Seregno, sono stati impegnati in numerosi servizi coordinati di controllo del territorio per prevenire e contrastare fenomeni illeciti e di degrado. Sono scattate diverse denunce per guida in stato di ebbrezza, per possesso di droga e segnalazioni alla prefettura.