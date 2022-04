Scappa di casa, 15enne ritrovato al parco

Era scappato di casa e aveva fatto stare tutti in pensiero. E sulle sue tracce, dopo la denuncia presentata dai genitori, si erano messi anche i carabinieri. Sono stati i militari della compagnia di Seregno a trovare seduto su una panchina, in buone condizioni di salute, un giovane studente brianzolo di 15 anni che lunedì sera non aveva fatto ritorno a casa.

Dopo la segnalazione dei genitori si era subito messa in moto la macchina delle ricerche con l’attivazione della procedura “salvavita” che ha prima permesso di capire che il telefono del 15enne agganciava le celle telefoniche di zona e poi, martedì mattina, ha portato a rintracciare il 15enne presso lo skate park di Seregno.

"Dietro l’allontanamento verosimilmente qualche contrasto con genitori connesso con l’andamento scolastico" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di via Volturno. A partecipare alle ricerche sono stati anche gli amici del 15enne, preoccupati.