Beve troppo e si sente male dopo la serata, ragazzo di 19 anni in ospedale

Ha finito la serata al pronto soccorso dell'ospedale di Desio il ragazzo di 19 anni che mercoledì 13 dicembre è stato soccorso da un'ambulanza a Meda, nei pressi di un locale. La chiamata di emergenza è scattata pochi minuti prima della mezzanotte e in via Cristoforo Colombo è stato richiesto l'intervento dei mezzi di emergenza del 118. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del 19enne sono apparse fin da subito gravissime tanto che l'intervento è scattato in codice rosso, indicazione di gravità massima.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Solo qualche minuto prima a Monza c'è stato un altro intervento dei soccorsi per una intossicazione etilica con conseguenze, questa volta, più lievi.

Nel capoluogo brianzolo poco prima delle 23.30 un'ambulanza è intervenuta in via Tagliamento dove ha soccorso un 50enne. Anche lui aveva alzato il gomito e si era sentito male. L'uomo è stato trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.