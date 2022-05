Ragazzo di 18 anni accoltellato in strada a Monza dopo una lite

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato a Monza nella notte di domenica 1 maggio. Il 18enne è stato raggiunto da alcuni fendenti con un'arma da taglio, probabilmente un coltello, dopo una lite. I fatti sono avvenuti in via Bergamo, a ridosso del centro sportivo, in una delle zone della movida monzese più frequentate nelle serate del weekend.

Indaga la polizia

I fatti sono avvenuti pochi minuti dopo la una di notte quando il giovane è stato raggiunto da un fendente all'altezza della schiena dopo una discussione sorta con altri giovane che risulta stessero transitando in auto nel tratto. Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato una ambulanza in codice rosso che ha soccorso il giovane che è stato trovato con una ferita penetrante all'altezza della schiena inferta con un'arma bianca, probabilmente un coltello. Il giovane risulta fosse cosciente al momento dell'intervento dei soccorsi ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

In via Bergamo nella nottata sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Monza impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il responsabile al momento non è ancora stato individuato e rintracciato.