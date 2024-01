Cercano di derubarlo in stazione, sale su un treno e scappa poi chiede aiuto

Un tentivo di rapina, con una aggressione, in stazione. E così, mentre tornava a casa, si è ritrovato a vivere momenti di paura. Protagonista, suo malgrado, di una brutta avventura è stato un ragazzo di 22 anni, nella serata di martedì. Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina in stazione a Sesto San Giovanni. Qualcuno lo avrebbe avvicinato e rapinato, cercando di portagli via il monopattino che aveva con sè. Il 22enne però, per sfuggire al malvivente, sarebbe salito su un treno, diretto in Brianza.

E proprio mentre viaggiava a bordo del convoglio ed era ormai lontano dal suo aggressore avrebbe chiesto aiuto. E in stazione a Lissone poco prima delle 19 ha trovato i soccorsi del 118 con un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Desio che ora indagano sull'episodio. Le indagini sono in corso: il 22enne è stato trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza per una medicazione per una ferita da arma da taglio.